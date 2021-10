Giorgio Sorial, il grillino No-Tav? Schiaffo alla miseria, oltre il ridicolo: occhio a questa foto

04 ottobre 2021 a

a

a

Prima era No Tav, adesso si scatta le foto in auto di lusso: l'ex parlamentare grillino Giorgio Sorial sta scatenando non poche polemiche per questo cambiamento così repentino. L'ex deputato, che nella passata legislatura era noto per la partecipazione al fronte "No-Tav", già aveva fatto discutere parecchio quando Luigi Di Maio lo aveva nominato presso la società Traforo del Monte Bianco. L'episodio aveva confermato un deciso cambio di passo all'interno del M5s, molto diverso da quello delle origini.

"Ora facciamo il necessario". Tutto da godere: Beppe Grillo umilia il M5s a urne ancora aperte. Roba pesantissima

Adesso Sorial fa parlare di sé non per un nuovo incarico, ma per uno scatto piuttosto sorprendente. Nell'immagine - come spiega il Giornale - lo si vede seduto sui sedili posteriori di una macchina di lusso, che potrebbe essere una Rolls-Royce, come suggerisce la lettera "R" che si vede sul sedile. A corredo della foto, il pentastellato ha scritto: "Succeda quel che succeda, ma vi prometto che i Duke non metteranno mai mano sul rapporto di previsione del raccolto di arance! “Randolph... come Randolpho Valentino". Dovrebbe trattarsi di una citazione del film "Una poltrona per due".

Di fronte alle prime critiche, l'ex deputato ha risposto: "Per i babbi del week end mandati a commentare a sproposito (troll già segnalati): ho anche pranzato, fatto pubbliche relazioni e ci è scappato pure un ballo finale. Ancora tanti auguri". Ma la bufera non si è placata: in molti hanno fatto notare che l'"abolizione della povertà" decantata dai vertici grillini in realtà ha riguardato solo i 5 Stelle.

Torino, Damilano insegue Lo Russo: verso il ballottaggio. Effetto-Appendino: il M5s si è liquefatto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.