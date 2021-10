CartaBianca, Massimo Galli indagato? E soltanto dieci ore dopo... sconcerto in diretta televisiva

06 ottobre 2021 a

A dieci ore di distanza da quando ha appreso di essere indagato, Massimo Galli torna in tv. L'occasione è CartaBianca, il programma di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. La conduttrice non può fare a meno di chiedere all'infettivologo dell'ospedale Sacco e professore all'Università degli Studi di Milano delucidazioni in merito alla vicenda che lo vede protagonista. Galli infatti è indagato per concorsi universitari truccati insieme ad altri docenti.

"Ne ho avuto notizia questa mattina con un avviso di garanzia quando sui giornali la notizia era già presente", ha confermato. Ma a detta sua è tranquillo, convinto di non avere nulla da nascondere. Intanto però - è l'accusa - al professore viene contestato di aver favorito assieme ad altri colleghi alcuni candidati, a discapito di altri. In particolare per l’assegnazione di posti di professore di ruolo all’Università degli Studi di Milano.

Un addebito che il professore contesta: "Non mi sembra ci sia nulla di consistente, però abbia pazienza. L'ho ricevuto stamattina, ho messo tutto in mano al mio avvocato. Faremo le nostre controdeduzioni quanto prima". Frenata dunque in tempo la curiosità della Berlinguer che ha tentato invano di incalzarlo. Intanto sulla vicenda emergono nuovi dettagli. Uno tra questi vedrebbe, secondo Il Corriere della Sera, in prima linea Maria Rita Gismondo. Sarebbe stata lei a opporsi a una delle procedure portate avanti da Galli, minacciando anche di rivolgersi all’autorità giudiziaria.

