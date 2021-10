Selvaggia Lucarelli, Dago-bomba: "Con chi ha firmato. Chissà come la ha presa Travaglio...", un doloroso "tradimento"

07 ottobre 2021 a

Selvaggia Lucarelli è pronta a lasciare il Fatto Quotidiano per trasferirsi a Domani, il giornale aperto un anno fa da Carlo De Benedetti. L’indiscrezione arriva da Dagospia, secondo cui il primo articolo della Lucarelli dopo il suo passaggio verrà pubblicato tra un paio di settimane, ovvero quando avrà terminato di lavorare al suo libro sulle dipendenze affettive.

“Chissà come ha preso la notizia Marco Travaglio - scrive maliziosamente il sito di Roberto D’Agostino - sarà deluso di veder passare Selvaggia al quotidiano diretto dal suo ex vicedirettore Stefano Feltri?”. Indiscrezione sul suo futuro professionale che è arrivata proprio nel giorno in cui la Lucarelli ha fatto notizia per la risoluzione definitiva del conflitto con Alba Parietti. Entrambe sono infatti state assolte dalle accuse di diffamazione per gli scontri nati a Ballando con le stelle nel 2017 e proseguiti sui social, senza esclusione di colpi bassi.

La giudice del talent e l’ex concorrente si erano querelate a vicenda per diffamazione: la sesta sezione penale del Tribunale di Milano ha assolto la Lucarelli perché il fatto non sussiste. Assolta per lo stesso motivo anche la Parietti, tranne che per un capo di imputazione, per il quale però le è stato riconosciuto di aver agito sotto provocazione.

