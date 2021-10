Marco Travaglio costretto a risarcire Matteo Renzi: la cifra-batosta per il Fatto Quotidiano

09 ottobre 2021 a

Marco Travaglio deve pagare ancora. A riferirlo è Matteo Renzi nella sua Enews. Qui, sul finale, il leader di Italia Viva dà una buona notizia ai suoi elettori: "Intanto il Fatto Quotidiano ha dovuto pagare altri 10.000€ per aver perso l’appello nei confronti di mio padre. Lodevole l’impegno economico di Marco Travaglio nei confronti della mia famiglia". Finita qui? Niente affatto: "Spiace per gli investitori del Fatto Quotidiano, società quotata, che devono far fronte a queste scelte editoriali cariche di odio e diffamazioni. Spiace. Ma noi andiamo avanti in tutte le sedi giudiziarie per ristabilire la verità contro il fango e le fake news".

Al direttore del Fatto poteva andare molto peggio, come lo scorso febbraio quando Travaglio aveva confermato il rischio di sborsare altro denaro: "Ogni volta che nomino Renzi, lui mi fa due cause civili e mi chiede 100mila euro, anche quando mi limito a nominare il suo nome e cognome. Quindi, vorrei astenermi dal rinominarlo".

Da qui l'escamotage: "Ho cominciato a chiamarlo l’Innominato o l’Innominabile nella speranza che la smetta di farmi causa, anche perché purtroppo io non ho centinaia di migliaia di euro da dargli. Non li ho proprio. Vivo del mio lavoro e non ho potuto nemmeno nominare gente a Cassa Deposito e Prestiti, che possa farmi dei prestiti per comprarmi una villa".

