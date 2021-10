Roma, in mezzo agli scontri anche il vip impensabile: "Travolto dai gas lacrimogeni"

10 ottobre 2021 a

In mezzo agli scontri di sabato 9 settembre c'è anche lui: Jared Leto. Il premio Oscar e leader dei Thirty Seconds To Mars è finito nella manifestazione contro il Green pass per pura casualità. Leto infatti era a Roma per lavoro, quando si è trovato tra i ribelli e i poliziotti. A testimoniarlo le sue tante storie su Instagram dove si legge: "Mi sono ritrovato in mezzo ad una protesta in Italia.

Da quello che ho capito, riguardava obbligo di vaccino e green pass. Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata". A corredo, ovviamente, tanti video e foto. L'artista è riuscito a tornare in hotel, dove si è rifugiato, passando inosservato. L'attore, forse a causa del caos, non è stato riconosciuto.

Nei filmati di Jared Leto si vede anche un ferito con la testa sanguinante, nonché l’assalto di uno dei manifestanti ad un’auto blu e i blindati delle forze dell'ordine. L'attore, che a breve vestirà i panni di Paolo Gucci nella pellicola di Ridley Scott, House of Gucci, è spesso in Italia. Le sue mete preferite sono quelle di mare. Eppure mai prima si era trovato in mezzo a così tanta confusione.

