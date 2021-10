No Green pass, "contro la dittatura". Lo sconcertante volantino del corteo: lì sotto... una roba tragica

11 ottobre 2021 a

a

a

Selvaggia Lucarelli ha condiviso sui social un volantino dell’organizzazione della manifestazione No-Green Pass avvenuta a Roma nella giornata di sabato 9 ottobre. Il caos e gli scontri che ne sono scaturiti sono ormai noti a tutti, con una frangia di estremisti che ha messo a ferro e fuoco le vie della Capitale, ferendo una quarantina di agenti e soprattutto assaltando la sede principale della Cgil.

Gli assalti dei "no Green pass" e quelle stanche simbologie antifasciste della sinistra

Non solo, perché poi nella notte si sono verificati dei disordini anche al pronto soccorso del policlinico Umberto I, dove era stato ricoverato un manifestante ferito: quest’ultimo ha rifiutato il tampone anti-Covid e ha aizzato una trentina di parenti e amici a far casino nel pronto soccorso, ferendo anche alcuni operatori sanitari. Tornando al pre-manifestazione, dal volantino scovato dalla Lucarelli si evince chiaramente il cortocircuito che caratterizza chi scende in piazza contro il Green Pass.

"Hanno isolato la sala rossa". No Green-pass, assalto all'ospedale: pronti ad uccidere, la testimonianza sconvolgente

“Si organizzano pullman da tutta Italia - si legge - per la manifestazione del 9 ottobre a Roma. Per dire no alla dittatura sanitaria, per non essere punturati, per l’abolizione del marchio verde”. Poi alla fine il numero di telefono a cui rivolgersi e soprattutto la scritta, sottolineata, “necessario Green Pass”. Quindi queste persone sono consapevoli del pericolo del Covid e dell’utilità della certificazione verde per muoversi in gruppo in sicurezza, ma comunque protestano contro di essa. Meno male che l'epidemia doveva renderci migliori, è proprio il caso di dire: mala tempora currunt.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.