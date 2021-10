Vasco Rossi, il figlio Davide condannato: "Solo perché mio padre...", un clamoroso attacco alla magistratura

12 ottobre 2021 a

Il figlio di Vasco, Davide Rossi, è stato condannato a un anno e dieci mesi di reclusione e alla revoca della patente dal tribunale monocratico di Roma nell’ambito del processo legato a un incidente stradale. I fatti risalgono al 16 settembre 2016, nella zona della Balduina: il figlio di Vasco era accusato di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale.

“Sono indignato. È morta la giustizia”, ha commentato Davide Rossi. Condannato a nove mesi anche Simone Spadano, il 30enne che si trovava con lui al momento dell’incidente: nei suoi confronti pende l’accusa di favoreggiamento per aver dichiarato il falso, ovvero che era lui alla guida in quel frangente. Pare che il figlio di Vasco non si sia fermato allo stop, scontrandosi con un’auto su cui viaggiavano due donne, rimaste entrambe ferite: dopo l’impatto, Davide Rossi si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso.

Il ragazzo sostiene però di essersene andato perché era rimasto il suo amico a fare la constatazione amichevole. “C’era un Cid per testimoniare tutto - ha dichiarato il figlio di Vasco dopo la sentenza - hanno preso i soldi dell’assicurazione. Questa condanna è assurda e non mi spiego ciò che è accaduto. Sicuramente faremo appello. Purtroppo penso he tutto questo sia avvenuto anche perché mio padre è una persona in vista”.

