DiMartedì, Giuseppe Conte: "Questa sera sono da Floris". Lo annuncia con questa foto: serio?

Tra poche ore, oggi, martedì 12 ottobre, tra gli ospiti di Giovanni Floris a DiMartedì ci sarà Giuseppe Conte, il leader del M5s ed ex premier. In studio, il grillino farà il punto sul quadro politico, su Green pass e sulle feroci polemiche sorte in seguito agli scontri dello scorso weekend, in particolare in seguito all'assalto della Cgil a Roma.

E Giuseppe Conte anticipa la sua presenza a DiMartedì su Twitter, con un cinguettio in cui, appunto, si annuncia. "Questa sera sarò ospite a DiMartedì. Dalle 21.15 su La7", scrive Giuseppe Conte. Dunque, in calce al cinguettio, la foto che potete vedere qui sotto. Il logo del M5s, il logo di DiMartedì, l'appuntamento con data e ora e soprattutto una sua foto... un poco sospetta.

Già, perché Giuseppe Conte appare "ringiovanito", quasi senza rughe, i lineamenti particolarmente distesi e pochissimi capelli bianchi. Insomma, probabile un "eccesso di Photoshop", così come si può notare confrontando la foto pubblicata nel tweet con quella dell'articolo, che risale a soltanto pochi giorni fa. Insomma, trova le differenze...

