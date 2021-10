Stasera Italia, Cesara Buonamici linciata dai no-vax per questa frase: "Se penso a un vaccinato...", siamo al delirio

13 ottobre 2021 a

a

a

Nel mirino della scatenata galassia no-vax e no-Green Pass, ora, ci finisce anche Cesara Buonamici, la conduttrice del Tg5. Tutta "colpa" di una sua riflessione consegnata a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. In studio, si parlava della possibilità di introdurre tamponi gratuiti per i non vaccinati. Idea che alla Buonamici non piace.

"Inesistente, un uomo senza qualità". Vittorio Sgarbi fa a pezzi Giuseppe Conte: tutto lo studio allibito | Guarda

E così, ecco che la mezzobusto del Tg5 spiega: "Bisogna spingere il maggior numero persone possibili a vaccinarsi. Ci sono ancora 8 milioni di non vaccinati, non sono poche - premette -. E poiché i vaccini proseguono lentamente, significa che arriveremo al 90% molto dopo il previsto. Ora, se si mettessero i tamponi gratuiti sarebbe uno sconfessare la linea del governo. Sarebbe come dire: non vi vaccinate, tanto i tamponi sono gratis", sottolinea.

"Draghi ha tramortito quei partiti anche quelli che pensano di aver fatto un affare". La Maglie vede tempi cupi per la maggioranza | Video

Dunque, la frase che le sta costando una colata d'odio e di attacchi online: "E oltretutto - riprende la Buonamici -, dal punto di vista del vaccinato, questo deve subire il rischio del non vaccinato che gli trasmetta il virus. E in più, attraverso le tasse, deve pagare anche i tamponi. A me, francamente, sembra una cosa un po'...", conclude. E gli attacchi sono dovuti al fatto che abbia detto che i vaccinati devono subire "il rischio del non vaccinato che gli trasmetta il virus". Certo, pacifico: anche il vaccinato può contrarre e trasmettere il virus. Certo però in forma molto meno aggressiva. Una semplificazione, quella della Buonamici, che le sta costando un diluvio di attacchi sui social.

"Chi è per me Rita Dalla Chiesa": Barbara Palombelli in lacrime, la clamorosa confessione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.