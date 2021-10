Vasco Rossi, anche tu? "Solo odio, tutto per il consenso": sfregio a Salvini e Meloni

13 ottobre 2021 a

“I toni di Meloni e Salvini sono toni divisivi che creano solo odio per avere dei consensi". Così Vasco Rossi, presentando il suo nuovo album ‘Siamo qui’, in uscita il 12 novembre. "C’è una destra molto estremista, per me è giusto che ci sia la destra ma non deve essere pericolosa come quella che sembra ci sia all’orizzonte. C’è un continuo seminare odio e divisione, io faccio musica e porto gioia, c’è gente che soffia sul fuoco e sapete chi sono”, chiarisce la rockstar di Zocca.

In una canzone del nuovo album, Undicesimo comandamento, Vasco canta “dai nuovi governanti che sull’onda di estremismi, populismi e fake news si prospettano all’orizzonte, noi non ci aspettiamo solo nuove leggi speciali ma un vero e proprio Undicesimo comandamento”. E a chi gli chiede qual è questo ‘Undicesimo comandamento’, la rockstar spiega bene a chi si riferisce.

"Me lo aspetto da questi fenomeni populisti che stanno arrivando, sarà di amare loro più di qualunque altra cosa, ad esempio ‘Ama Trump’ ma ci sono anche in Europa di questi fenomeni ma soprattutto in Italia dove c’è una campagna di semina di odio, è stato seminato odio da questi politicanti irresponsabili che - sottolinea - solo per avere qualche consenso in più sono pronti a cavalcare le paure della gente, a sobillarle e a far diventare tutti più cattivi. Questo, ecco, non dovrebbe esistere”, conclude chiarendo come la pensa.

