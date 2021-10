PiazzaPulita, Lilli Gruber sparacchia contro Giorgia Meloni: "La sua grande illusione"

15 ottobre 2021 a

Ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita per sponsorizzare il suo ultimo libro, Lilli Gruber nella puntata del 14 ottobre attacca Giorgia Meloni: "Pensare di non dover rendere conto delle proprie azioni è una pura illusione", dice riferendosi al fatto che la leader di Fratelli d'Italia non ha accettato l'invito a presentarsi in trasmissione per rispondere all'inchiesta di Fanpage su FdI: "È una donna intelligente, molto in ascesa. Pensare di non dover rendere conto delle proprie azioni ai cittadini, e quindi ai giornalisti che fanno da intermediari, è una pura illusione".

Del resto la prima parte della puntata di Piazzapulita è tutta dedicata all'inchiesta di Fanpage su Fratelli d'Italia, "un plotone di esecuzione", secondo Guido Crosetto che inaspettatamente abbandona lo studio per protesta: "Cosa ci faccio qui? Non è giornalismo. Ho sbagliato io a venire qui da libero cittadino e libero pensatore. Secondo me la trasmissione è stata un plotone d'esecuzione nei confronti di Giorgia Meloni e del centrodestra. Non voglio fare la foglia di fico.".

Quindi, rivolto a Formigli: "La saluto, mi scuso e me ne vado". Il fondatore di Fratelli d'Italia, che ha detto addio alla politica tre anni fa e oggi fa l'imprenditore, si è irritato molto per i servizi sulle vicende legate alla campagna elettorale delle comunali di Milano e alla condotta di esponenti del centrodestra, compreso l'europarlamentare di Fdi Carlo Fidanza. "Sono inadatto e me ne vado".

