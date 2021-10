Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani sbrocca con Cecchi Paone: "Gli altri tutti str***?", rissa sul green pass

15 ottobre 2021 a

Scontro in diretta da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 14 ottobre tra Giuseppe Cruciani e Alessandro Cecchi Paone sull'obbligatorietà del Green pass. "Il Green pass così come è fatto in Italia con le multe e le sospensioni dello stipendio esiste solo in Italia", attacca il giornalista de La Zanzara su Radio 24. "Per una volta siamo i i più bravi", ribatte Cecchi Paone.

Quindi Cruciani perde le staffe: "E gli altri sono tutti str***i? In Europa sono tutti str***i?". E ancora: "Non puoi non notare che l'Italia è l'unico Paese in cui si è creata una frattura voluta esplicitamente dal governo con questa normativa sul green pass tra vaccinati e non vaccinati. Una divisione feroce".

Ma Cecchi Paone non è d'accordo con questa interpretazione: "Quella frattura l'hanno creata i no vax".

Quindi il giornalista e divulgatore scientifico osserva che quasi "l'85 per cento degli italiani è vaccinato". Un dato che fa saltare sulla sedia Cruciani: "Appunto, allora qual è il problema?". Il ragionamento di Cruciani è che se sono quasi tutti immunizzati ormai, non si pone più il problema se qualcuno non lo è.

