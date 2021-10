L'aria che tira, Maria Teresa Meli brutalizza lo studente no-Green pass: "Ignorante, hai problemi vai a lavorare"

15 ottobre 2021 a

Maria Teresa Meli, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 15 ottobre, risponde allo studente Francesco in piazza a Bologna per protestare contro l'obbligo del green pass: "Non ci si informa su Wikipedia", sbotta la giornalista del Corriere della Sera. "Ha già dei problemi se lo fa. Questo ragazzo se andasse a lavorare, sarebbe meglio. Fa l'università e manifesta l'ignoranza e l'arroganza".

Insomma, la Meli ha messo al suo posto il ragazzo che poco prima in collegamento con la trasmissione aveva minimizzato la pandemia e i morti di Covid e aveva detto alla conduttrice: "Con chi parlo, scusi?". "Sono Myrta Merlino, conduco un programma ogni mattina su La7. Sono stata qui per tutto il tempo della pandemia, ma te lo ricordi cosa è successo in Italia? Che cosa abbiamo passato? Io parlavo solo di morti tutti i giorni. Faccio fatica a capirti", gli aveva risposto la conduttrice.

Ma Francesco aveva continuato ad attaccare: "Voi parlavate di morti per diffondere paura. E la paura influisce sul sistema immunitario, le scienze cognitive lo sanno bene. Leggete Wikipedia". A questo punto la conduttrice aveva sbottato; "Ma cosa dici! Guadate in faccia la realtà. Hai detto un'idiozia grande come una casa".

