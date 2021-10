Rita Dalla Chiesa e il vip che "potrebbe morire"? Balla colossale: "Una menzogna che fa male"

16 ottobre 2021 a

"Ricordate Lorenzo Crespi, superstar della fiction? E' caduto in disgrazia ed è gravemente malato di Covid": la notizia ha fatto il giro delle rete ma è falsa. In difesa del celebre attore è intervenuta anche una sua cara amica, Rita Dalla Chiesa, che ha parlato di "gravità inaudita" e su Twitter ha scritto: "E' Ignobile perché è una balla colossale, tant’è vero che sta girando una fiction di grande successo per la Rai. Come si fa a creare 'ad arte' una menzogna che fa male soprattutto a chi è malato davvero?".

Crespi, noto soprattutto per il ruolo di Tommaso Palermo nella serie tv "Carabinieri" su Canale 5, ha risposto ringraziando l'amica per il suo intervento: "Sorella mia ti voglio bene, ho visto di tutto, ma questa mi mancava. Penso a tutta quella povera gente morta e malata davvero di Covid, e prego per loro". Lo stesso Crespi, tra l'altro, aveva subito smentito la notizia sul proprio profilo Twitter.

"Per chi ha scritto che sono gravemente malato e che il Covid potrebbe uccidermi....Roba da matti, lunedì sono sul set a Trapani, ho una scena bellissima. Vi invito". L'attore, infatti, fa parte del cast di "Makari 2", una fiction Rai che andrà in onda nella primavera del 2022 e che ha come protagonisti tre investigatori alle prese con casi e situazioni a volte pericolosi e altre paradossali.

