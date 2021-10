Non è l'arena, Massimo Giletti umilia la No Green pass: "Lei vive col reddito di cittadinanza?"

21 ottobre 2021 a

Massimo Giletti, a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 21 ottobre, si collega con la piazza no green pass a Trieste. Sabina, quindi, che è la portavoce dei no green pass del capoluogo si vanta del caos che hanno combinato: "Stiamo facendo qualcosa di enorme qua a Trieste, stiamo portando avanti una scintilla che sta esplodendo. Abbiamo fatto un danno all'economia enorme". E ancora, tuona Sabina: "Abbiamo bloccato il porto, abbiamo costretto la Lamorgese a caricarci con molta violenza perché voleva spazzarci via".

Quindi Giletti, inorridito dalle parole di Sabina, interviene e chiede alla portavoce: "Per lei è un vanto fare un danno all'economia enorme del proprio Paese? Di cosa vive? Vive di reddito di cittadinanza? Ma cosa volete?", la incalza. E lei risponde: "Noi vogliamo che venga abolito immediatamente". E lo chiede con la "mobilitazione dal basso". In studio è il caos.

La giornalista Sandra Amurri si rivolge direttamente alla portavoce del coordinamento no green pass di Trieste: "Abbiamo arrecato un danno enorme all'economia, questa economia è quella che le permette di essere curata se si ammala", attacca. "Non parlate per parlare".

