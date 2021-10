Non è l'arena, "Quella volta, con il cavallo". L'escort gay sconvolge Giletti: la perversione più bieca

21 ottobre 2021 a

a

a

Luca Borromeo, escort, rivela alcuni dettagli della sua professione da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 20 ottobre. "Io ho una clientela di uomini ma anche di donne e coppie... Io sono dichiaratamente bisessuale", racconta. "La trasgressione più strana?", dice rispondendo a una domanda del conduttore, "io ho fatto un servizio fotografico che è quello con cui mi pubblicizzo online in cui sono nudo sul dorso di un cavallo e quindi mi hanno chiesto di portare anche il cavallo...". "Il cavallo?", chiede Giletti.

"Ma il cavallo veramente non è disponile" era la sua risposta a queste richieste assurde da parte dei clienti. "Straordinario", commenta ironico il conduttore.

Luca Borromeo non è il suo vero nome. Come ha raccontato in una recente intervista, l'escort ha scelto questo nome "perché sono nato il 4 novembre giorno di San Carlo Borromeo, poi perché venendo da Milano Borromeo ha un legame molto forte. Luca poi è un nome facile. Il fatto di essere italiano è una garanzia, specialmente visto che la mia clientela è composta al 50 per cento da stranieri anglosassoni".

