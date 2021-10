Non è l'Arena, bordata di Massimo Giletti contro Fabio Fazio: "De Luca? Forse lo vedremo da lui..."

21 ottobre 2021 a

Il cambio di giorno - dalla domenica al mercoledì - non frena Massimo Giletti, che continua ad attaccare il suo ex concorrente Fabio Fazio. L'ultima occasione è la puntata di Non è l'Arena andata in onda mercoledì 20 ottobre. Su La7 si è parlato anche dell'inchiesta sulle cooperative sociali riguardante la città di Salerno. Per approfondire il tema l'inviato Carlo Marsilli ha cercato di intercettare il governatore della Campania, ed ex sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Inutilmente però. De Luca infatti non ha proferito parola tentando di evitare le telecamere.

Un gesto che non è piaciuto al conduttore, che è passato all'attacco: "Vabbè, lo vedremo seduto da Fazio. Magari da Fazio darà la risposta su cosa sta succedendo". D'altronde non è una novità. Lo scorso anno la storia si era ripetuta con il ministro della Salute. Roberto Speranza aveva rifiutato di intervenire a Non è l'Arena, salvo poi presentarsi a Che Tempo Che Fa. In ogni caso Giletti ha smentito coloro che imputavano lo spostamento del suo programma, da domenica a lunedì, al timore di concorrere con Fazio.

"Se avessi avuto paura - aveva già ribadito -, non sarei mai andato in onda di domenica, con una 'scialuppa' contro una 'portaerei'. Se io penso al budget che hanno gli altri e a quello che avevamo e che abbiamo noi, non sarei neanche partito. E invece, andai volutamente la domenica, proprio perché quella era la sfida, la sfida tra chi è eretico e chi, invece, è liturgico. Se avessi voluto vincere facile, avrei scelto un giorno più facile, quando sono andato via dalla Rai. Facciamo solo tv. Sarebbe ora che si valutassero solo i contenuti dei prodotti".

