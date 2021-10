Variante Delta plus, Walter Ricciardi: "Notevole capacità di contagio, da due a sette persone"

22 ottobre 2021 a

Massima attenzione sulla variante Delta plus. I numeri di coronavirus in Gran Bretagna non promettono bene, ma la sottovariante del ceppo indiano non sarà né la prima né l'ultima. "Ci sono tantissime mutazioni che emergono, queste quattro o cinque vengono sempre dall'Inghilterra" e per Walter Ricciardi non è un caso. "Quando non governi, come in Inghilterra, fai emergere le varianti", tuona il consigliere del ministro Roberto Speranza ai microfoni de L'Aria Che Tira su La7. Il riferimento di Ricciardi è chiarissimo: Boris Johnson ha eliminato ogni restrizione permettendo al Covid di proliferare.

"Questa variante sembra che abbia un'ulteriore capacità di contagio rispetto alla variante Delta che è già disastrosa". Basta pensare alla capacità di trasmissione: "Il ceppo originale di Wuhan mediamente si trasmetteva a meno di due persone, questa invece si trasmette a sette". L'unica soluzione rimane sempre il vaccino. "Senza vaccinati gli inglesi non avrebbero 200 morti al giorno ma ne avrebbero 2000 - ammette lo stesso Ricciardi a Myrta Merlino -. Dobbiamo stare in guardia e vigilare". A preoccupare il consulente i tanti aerei che viaggiano e che possono portare la Delta plus da una parte all'altra, anche in Italia.

Il 22 ottobre nel nostro Paese è stato registrato un numero proficuo di casi: "A Brescia addirittura ne abbiamo visti 2 casi in una survey condotta a fine agosto, e molto probabilmente siamo stati i primi a individuarla. Ma da allora siamo a oltre 80 sequenze depositate a livello nazionale", ha spiegato all'Adnkronos Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), nonché ordinario di microbiologia e microbiologia clinica all'università di Brescia e direttore del Laboratorio di microbiologia dell'Asst Spedali Civili.

