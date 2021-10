Amanda Knox, la foto in intimo: all'improvviso, una svolta drastica

22 ottobre 2021 a

a

a

Ha tenuto nascosta la notizia "per paura", Amanda Knox. Degli insulti, delle minacce. Ma ora può dirlo, su Twitter: è diventata mamma. La 34ennne americana, diventata tristemente famosa in Italia perché coinvolta nel terribile giallo di Perugia, accusata dell'omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher l'1 novembre 2007 insieme a Raffaele Sollecito. Prima condannati, poi assolti per non aver commesso il fatto, in uno dei più clamorosi, seguiti e contestati processi della storia recente italiana, un caso internazionale arrivato fino alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Lo sfregio di Amanda Knox a chi è in carcere: "Perché mi vesto così", la foto-scandalo / Guarda





Oggi Amanda vive in America, lontana dalla sua Seattle, insieme al marito Christopher Robinson. Intervistata al New York Times, ha raccontato di aver partorito nei mesi scorsi e di averlo tenuto nascosto per il timore dei paparazzi e della conseguente nuova invasione della sua privacy, con contorno di veleni e accuse di chi ancora la considera "un mostro", una "assassina".

Trovato ammazzato il padre di Meredith Kercher. Perugia non basta, dramma osceno: il mistero



C'è da dire che la Knox non fa molto per allontanarsi dal fatto di cronaca che ha segnato la sua vita, ma soprattutto quelle della famiglia Kercher, in Inghilterra. L'americana, per arrotondare le entrate, starebbe per lanciarsi in un documentario che ruoterà sul rapporto tra lei e il pm italiano Giuliano Mignini, oggi andato in pensione. L'idea era nata nel 2019, quando Amanda era tornata in Italia e aveva scritto al magistrato per chiedergli se fosse disponibile ad avviare "un dialogo".

Video su questo argomento Raffaele Sollecito, un brutale sfogo: "Giornalai che dicono falsità, pronto a querelare"

"Continuo a dire a Chris che vorrei andare in un posto dove posso pagare il mutuo senza dover rivivere la peggiore esperienza della mia vita", confida. Su Twitter, intanto, ecco spuntate le foto intime della gravidanza, del suo corpo che cambia, della sua vita che ricomincia, ancora una volta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.