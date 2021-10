Mietta, Vittorio Sgarbi massacra Selvaggia Lucarelli: "Caccia all'untore, poliziotto sanitario, roba da Corea del Nord"

25 ottobre 2021 a

Vittorio Sgarbi si schiera con Mietta, la cantante e concorrente di Ballando con le Stelle che è risultata positiva al Covid e che è stata brutalizzata da Selvaggia Lucarelli. "Trovo davvero inaccettabile che Selvaggia Lucarelli debba chiedere a Mietta (che si è contagiata) se fosse vaccinata o meno, atteso che anche i vaccinati si contagiano", tuona il critico d'arte in un post pubblicato sui social. "Forse che saperlo cambia qualcosa? Vogliamo costringere le persone a rendere pubbliche le proprie condizioni di salute, eventuali malattie?", si chiede Sgarbi. Che conclude amaro: "Questa pandemia ha trasformato molte persone in 'poliziotti sanitari'. Il Paese che evoca la Lucarelli con la sua caccia all’untore è la Corea del Nord".

Intanto la cantante ha annunciato possibili ripercussioni legali sulla giudice di Ballando con le stelle che sabato sera l'ha "messa alla gogna" per la mancata immunizzazione. La cantante tarantina al momento è sospesa dal reality di Rai uno, con non pochi imbarazzi da parte della rete.

Dopo non aver risposto in diretta alle domande di Selvaggia, Mietta ha rilasciato un durissimo comunicato: "Non sono contraria al vaccino, ma non l'ho ancora effettuato per motivi di salute che riguardano esclusivamente me. Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso". "Trovo vergognoso dovermi giustificare ed essere costretta a mettere in piazza una situazione così privata per la quale non mi ero ancora confrontata con chi intendevo confrontarmi. Proprio per questo ieri sera sono rimasta spiazzata, perché non volevo condividere il mio privato in diretta", ha concluso.

