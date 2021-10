Roberto Burioni brutale contro i no-vax: "Peccato, potrà pensarci il Covid", una frase estrema

25 ottobre 2021 a

Roberto Burioni ancora una volta non usa mezzi termini per convincere anche i più restii a vaccinarsi. Dopo aver definito "ratti" chi ha rifiutato la somministrazione del vaccino, ecco che il virologo rincara la dose. "In questo momento la scelta non è tra vaccinarsi o non vaccinarsi - premette in un post su Twitter -. Con un virus così contagioso la scelta è tra vaccinarsi o acquisire l’immunità infettandosi, con tutto ciò che ne consegue. Il problema dei non vaccinati potrebbe infine risolverlo il virus. Peccato però".

Un chiaro riferimento ai rischi, tra cui quelli mortali, causati dal Covid. Un po' quanto accaduto all'ex consigliere comunale e militante No Green Pass Fabio Tuiach. Come spiegato nel post condiviso da Burioni, Tuiach ha contratto il coronavirus dopo aver partecipato alle proteste contro la certificazione verde dei portuali di Trieste. L'ex consigliere ha giustificato la sua positività con l'idrante utilizzato dalla polizia per reprimere la manifestazione.

"Qualche giorno fa ero davanti agli idranti e sono rimasto tutto il giorno fuori bagnato. Credo che con la temperatura di Trieste a fine ottobre è impossibile non prendere un malanno in questi casi e infatti sono stato subito positivo al tampone di farmacia dopo la febbre e domani c’è quello ufficiale". Una tesi che non sta né in cielo né in terra. Secondo l'esperto, infatti, ci sono soggetti che rispondono in maniera meno efficace alla vaccinazione. Proprio per questo è bene che tutti si vaccinino, perché i più "sfortunati" possono beneficiare moltissimo del fatto che grazie all'immunità di gregge il virus circoli molto di meno".

