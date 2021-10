Mietta, la fucilata di Al Bano: "Io rispetto tutti, ma...", il caso di Ballando si complica

25 ottobre 2021 a

“L'ho saputo sabato sera in trasmissione, non sapevo nulla. Io rispetto tutti ma il vaccino secondo me deve esser obbligatorio, il vaccino è la salvezza dell'umanità. Speriamo Mietta ne esca presto e bene, ha una vocalità strepitosa, eccezionale”. A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, così il cantante Al Bano Carrisi, è intervenuto alla trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Come mai ha deciso di accettare l'invito a Ballando con le Stelle? “Per 15 anni Milly mi ha inseguito ma io le rispondevo 'perché devo distruggere la mia carriera visto che da ballerino non valgo assolutamente nulla'” Che voto si dà come ballerino? “Cinque. Ma solo per la buona volontà...” Pensa di poter vincere? “No, e sarei il primo a non accettarlo. Forse come simpatia si. Però sto al gioco e finché dura mi diverto”. Chi sono i suoi 'colleghi' più bravi? “Mietta, Arisa e anche Morgan, che mi diverte davvero tanto”.

Infine un accenno a Berlusconi candidato presidente della Repubblica? “Mi piace, io lo voterei, sarebbe un bel presidente. Quel che ha fatto Berlusconi durante il suo governo, ha fatto una politica estera straordinaria, è il tipico italiano che riesce riuscito a mettere buon umore e simpatia tra le grandi potenze”, ha concluso.

