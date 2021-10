DiMartedì, Edward Luttwak e la verità sul Covid: "Floris, tu non consideri la morbidità incidentale"

27 ottobre 2021 a

I morti "paralleli" che nessuno considera. Edward Luttwak, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, riflette sulla gestione italiana della pandemia insieme al sottosegretario alla Salute Pier Paolo Sileri e pone l'accento su una questione troppo spesso dimenticata.

Floris gli ricorda quanto l'esperto di strategie americano sosteneva un anno fa abbondante, all'inizio della pandemia: "Una malattia che uccide solo gli anziani, voi ne avete troppi e tra l'altro vivono troppo perché avete una sanità pubblica... Lei ci attaccava su molte cose. Poi è uscito che in America si è pagata questa linea: la stupisce quello che sta accadendo in Italia?".

Luttwak non solo non si pente, ma rilancia. "Innanzitutto bisogna ricordare cosa diceva il principale virologo della Sapienza di Roma, il suo collega di Londra, in Germania, in Svezia, tutti dicevano la stessa cosa. Questo è un virus respiratorio, ci saranno morti come per l'influenza". "Lei ci ha creduto?", lo punzecchia Floris.

"Io ci ho creduto e ci credo ancora, perché tu non stai considerando la morbidità incidentale. Il proprietario del bar che si suicida perché il bar è abbandonato, gente che ha divorziato perché era con la moglie troppe ore... Ci sono morti di virus, moltissimi, ma per evitare questi morti si sono messe molte restrizioni che hanno causato disagi economici e sociali. Per questo all'inizio si diceva 'non fate niente'. L'unico governo che ha tenuto è stato quello della Svezia. Gli altri hanno tutti ceduto perché si continuava a dire 'così uccidi mia nonna'".

