Ilda Boccassini, ritorno in tv 23 anni dopo da Enrico Mentana: tam-tam a La7, fango e siluri contro Silvio Berlusconi

Ventitré anni dopo, Ilda Boccassini torna in televisione. A suo modo, un appuntamento storico: l'ultima volta in cui "Ilda la Rossa" si era concessa al piccolo schermo risale al 1998, quando l'allora sostituto procuratore di Milano si fece intervistare da Enzo Biagi, su Rai 1.

Questa sera, sabato 30 ottobre, la Boccassini apparirà in prima serata su La7 per un'intervista esclusiva condotta da Enrico Mentana a partire dalle 21.15. Un colloquio su mafia, magistratura e ovviamente su Silvio Berlusconi, bersaglio grosso della Boccassini per gran parte della sua carriera, bersaglio grosso contro il quale, c'è da scommetterci, tornerà a picchiare durissimo (soprattutto ora che il leader di Forza Italia è in corsa per il Quirinale nella successione a Sergio Mattarella),

Dunque, si parlerà anche di Giovanni Falcone, dopo che Ilda, nel suo libro, ha recentemente confermato che con il giudice ebbe una tormentata relazione sentimentale: "Me ne innamorai. È molto complicato per me parlarne. Sicuramente non si trattò dei sentimenti classici con cui siamo abituati a fare i conti nel corso della vita. No. Il mio sentimento era altro e più profondo, non prevedeva una condizione di vita quotidiana, il bisogno di vivere l’amore momento per momento", scrive la Boccassini nel suo libro autobiografico.

Per quel che riguarda la Boccassini, nella sua ultima apparizione televisiva da Biagi nel 1998, disse di non condividere "assolutamente" che un magistrato possa passare alla politica. E ancora, raccontò la sua esperienza al pool di Milano, che disse aver avuto "soltanto il merito di scoprire che l’Italia è stata governata per anni da un sistema di corruttela.

