Joe Biden a Roma per il G20? La "proposta indecente" di questo ragazzo di Catania: "Lo aspetto"

Rosario Coco è un calciatore originario di Catania che nel 2014 ha avuto il coraggio di fare coming out, nonostante nel mondo dello sport sia ancora un tabù. La curiosità è che adesso l’uomo, che ha un compagno americano, ha deciso di invitare al suo matrimonio anche Joe Biden, approfittando del fatto che il presidente degli Stati Uniti si trova a Roma per partecipare al G20.

Una iniziativa che, come raccontato all’Ansa, nasce dall’esigenza di sensibilizzare il più possibile sui diritti Lgbt, soprattutto nelle istituzioni, dove la questione viene affrontata ancora con troppa distanza rispetto al Paese reale, come dimostrano le beghe parlamentari sul Ddl Zan. Conversando con le agenzie, Coco è risalito alle origini del suo coming out: “Un mio compagno di squadra disse che aveva avuto rapporti sessuali con le trans e lo stavano prendendo in giro. Io lo difesi e rimasero tutti senza parole”.

“Da quel momento in poi - ha raccontato - alcuni hanno creato una barriera, altri hanno cominciato a scherzare sulla cosa, ma io ribaltavo le battute. Io sono un’attivista, ma per chi non lo è sfidare la cultura macchiata, non solo nel calcio, è quasi impossibile”. Tra l’altro a livello sportivo Coco ha contribuito a fondare una squadra amatoriale “gay-friendly”, Lupi Roma Outsport, che è legata al progetto europeo Outsport e alla prima ricerca su omotransfobia e sport in Europa.

