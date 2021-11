Serenella Draghi e la moglie di Joe Biden? "Ecco cosa si sono mangiate". Incredibile ma vero: ieri a Roma...

01 novembre 2021 a

a

a

Per la stampa sono già le "Vacanze romane", quelle dei potenti del mondo che si sono radunati a Roma per il G20 concluso con un mini-accordo sul clima. Già, non solo tavole rotonde, summit e dibattiti. In particolare per le first lady, anche tanta vita mondana e culturale, per le strade della Città Eterna. E poi quelle immagini, un poco trash, del lancio della monetina nella fontana di Trevi, cerimonia alla quale hanno partecipato tutti i leader presenti al summit (tranne Joe Biden).

Serenella Draghi? Non proprio: la gaffe rivelatrice di Jill Biden, come si chiama (davvero) la moglie del premier

Come è ormai noto, a fare gli onori di casa ci ha pensato Serenella Cappello, la moglie di Mario Draghi, che ha a lungo intrattenuto le sue omologhe: tra queste Jill Biden, first lady Usa. E ancora Begona Sanchez, Emine Erdogan, Brigitte Macron, Kim Yung-Sook, oltre a Joaquim Sauer, marito di Angela Merkel, ed Heiko von der Leyen, consorte della presidente della Commissione europea, Ursula.

Video su questo argomento Boris Johnson fuori controllo? Attenzione al gesto di Mattarella: strepitoso al G20 | Video

E tra le varie attività, tra la cultura e un esclusivo ricevimento al Campidoglio, Serenella Draghi e Jill Biden si sono concesse anche un vizio molto "popolare". Già, perché le due, si apprende, si sono concesse del street food con tanto di selfie per le strade del centro di Roma, proprio come due persone normali. Una "mangiata volante" dai baracchini per strada, una scelta piuttosto inconsueta per due donne del loro rango. Una scelta, però, molto apprezzata per la sua genuinità.

"Molto onorato di...". Prego? Joe Biden, sconcertante gaffe con Draghi e Mattarella | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.