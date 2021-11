Rossano Rubicondi, uno choc: salma "in ostaggio" all'estero. Dramma in famiglia, chi si oppone al rientro

01 novembre 2021 a

A Storie Italiane sono emersi diversi dettagli sulla morte di Rossano Rubicondi, venuto a mancare a soli 49 anni a causa di un tumore che aveva tenuto nascosto al pubblico ma anche alla sua famiglia, con i quali i rapporti non erano dei migliori da anni. Addirittura il padre Claudio ha scoperto della malattia e della morte del figlio soltanto tramite una telefonata di un giornalista che voleva un commento.

L’uomo ha espresso dolore e rabbia, anche se poi ha ricevuto una chiamata da Ivana Trump: “Piangeva. Già la capivo poco perché non conosco l’inglese. L’avevo conosciuta a Roma, il nostro rapporto era ottimo. Una grande donna, era anche un po’ mamma per lui”. Adesso la famiglia sta cercando di far tornare la salma in Italia, ma a quanto pare a riguardo sarebbe in corso una diatriba con Ivana Trump. A rivelarlo è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha dichiarato di aver ricevuto uno strano messaggio: “Mi ha scritto in maniera molto dura dicendo di rimanere fuori dalla questione del corpo”.

Tra gli ospiti di Eleonora Daniele, diversi conoscevano Rossano Rubicondi. Su tutti, Alessandro Cecchi Paone, che ha dichiarato quanto segue: “Sapeva da un anno di essere malato, stava seguendo le cure sperimentali perché aveva rifiutato quelle classiche. Ha firmato per uscire dall’ospedale ed è morto da solo”.

