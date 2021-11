CartaBianca, Adriano Celentano massacra Bianca Berlinguer: "Come nei peggiori collegi contro chi fa pipì a letto"

Francesco Fredella 04 novembre 2021 a

a

a

L'ipse dixit di Adriano Celentano. Il Molleggiato difende Gianluigi Paragone e attacca Bianca Berlinguer. Al centro della polemica finisce la puntata di CartaBianca, il programma che va in onda su Rai3. Celentano condivide sui social una lunga lettera ed attacca conduttrice (tra l'altro annuncia il ritorno in tv).

"Tutte cazz***", "Vigliaccata, fascista". Telese-Paragone, rissa e insulti: il panico della Berlinguer

"Cara Berlinguer, con Paragone non mi sei piaciuta per niente. Devo dire che sei stata assai poco Bianca. Te la sei presa con lui per aver citato alcuni fatti svelati dalla trasmissione Report, per altro interessanti anche per la tua trasmissione. L’hai investito come si fa nei peggiori collegi quando i bambini venivano puniti a dormire nello stesso letto dove, nel sonno, gli era scappata la pipì", scrive Celentano. Proprio Sigfrido Ranucci è andato ospite da Floris a DiMartedì, su La7, in concomitanza con CartaBianca della Berlinguer: questo ha provocato una forte reazione della giornalista (che su Facebook ha precisato: "La mia presenza in un programma diverso dalla Rai è stata autorizzata").

"Fomenti odio", "Denunciami". Tra Bassetti e Paragone vola di tutto: la Berlinguer costretta a intervenire





“Cara Bianca, sei la sola a spargere questo tipo di arrabbiature televisive e se può consolarti ti do una 'primizia': sto pensando di tornare in televisione con un programma dal titolo 'IL CONDUTTORE'. E tu sarai il primo ospite…", continua Celentano. Le sue parole, da subito, fanno il giro della Rete.

La scollatura più profonda, uno "scorcio" da restarci secchi: Elisa Isoardi a CartaBianca così, da urlo | Guarda

Adriano Celentano dice di non aver apprezzato il comportamento di Bianca Berlinguer quando è arrivato in studio come ospite Gianluigi Paragone. Poi il Molleggiato parla di Giovanni Floris, conduttore del programma DiMartedì su La7. E lo promuove con un grande elogio. Floris, secondo Celentano, dando spazio a Ranucci ha dato una vera lezione a tutti.

"Va dalla concorrenza...". Ranucci da Floris, ira-Berlinguer: prima la cannonata in tv, poi la telefonata. Guerriglia in Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.