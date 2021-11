D'Iva, lo sfogo di Iva Zanicchi contro i negazionisti: "Mio fratello ci è morto"

Francesco Fredella 05 novembre 2021 a

a

a

L'Iva più amata dagli italiani è proprio lei: la Zanicchi. Che su Canale 5 ha festeggiato una carriera strepitosa con uno show, D'Iva, tutto suo, tanto atteso dal pubblico. Iva si racconta senza filtri, come solitamente ama fare: parla con il suo pubblico, scherza, si commuove e canta. Poi riavvolge il nastro dei ricordi e descrive un anno drammatico, vissuto tra Covid e lockdown. Anche lei si è ammalata ed è stata ricoverata all'Ospedale di Monza.

"Una bellissima testa di ca***". Prego? Imbarazzo totale per Iva Zanicchi, "Striscia" scova un video... | Guarda

"Non ho pensato nemmeno per un istante di morire, poi quando hanno ricoverato mio fratello Antonio - che era cardiopatico - sono crollata. L'ho visto per l'ultima volta in una videochiamata, era lucido. Poi è morto per questo maledetto virus", dice Iva. "Quando sento dire che il Covid non esiste mi arrabbio, ho perso un fratello". Nella lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, che a gran sorpresa arriva in studio, la Zanicchi dice di aver difficoltà a tornare a Ligonchio (sua città d'origine): troppi ricordi legati a suo fratello Antonio.

"Non si ripeterà più": Iva Zanicchi, una amara profezia sul futuro di Orietta Berti

Ma poi si passa a sorridere, a cantare e allo spettacolo vero. “Lo show su di me? Meglio ora che dopo”, continua la Zanicchi, che è una vera professionista della tv. La prima puntata è un vero successo, ma sono attesi tanti altri ospiti: arriverà anche l’ex gieffino Fausto Leali. E la cantante, che è stata una delle opinioniste all'Isola dei famosi, lo difende così: “Una voce nata per il blues, e a prescindere da quell’errore in tv al Gf Vip, non è mai stato razzista". A proposito di reality, nei giorni scorsi in un'intervista a Leggo ha detto di essere rimasta delusa da Tommaso Zorzi (che è stato uno degli opinionisti dell'Isola dei famosi). “Sono una che va dritta alle cose e spesso mi censurano”, aveva svelato.

"Dillo, gliel'hai data". Iva Zanicchi e "la scollatura molto profonda": rivelazione spintissima, gelo al GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.