Bologna, il blitz dei no mask al supermercto: "La banda dei fessi", finisce in disgrazia

Un gruppo di circa venti no-mask si è dato appuntamento al supermercato Centronova di Villanova di Castenaso, Bologna, per dar vita a una protesta, non autorizzata. Queste persone, quindi, hanno iniziato a girare tra i vari reparti senza indossare la mascherina e senza rispettare le regole anti-Covid. Il tutto filmato e pubblicato proprio da loro sui social. Nel video si sente qualcuno dire: "Diamo un segnale, stop alla paura".

Il filmato, già virale sul web, è stato ripreso anche da Selvaggia Lucarelli, che ha scritto: "Una banda di fessi no-mask (ovviamente) di mezza età che spero vengano identificati e sanzionati uno a uno. Così magari gli passa la voglia di fare i sovversivi (!) nel reparto alcolici dell’Extracoop di Bologna".

I no-mask comunque sarebbero già stati individuati e segnalati dai carabinieri. Uno di loro, come ha fatto notare la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle, si è rivolto a lei sui social scrivendo: "La solita fake news di una poveretta che non ha nulla da dire…era una semplice spesa e non era una spesa di ubriaconi. Seguite ancora questi personaggi. Adesso scattano le denunce". Sotto al suo post, numerosi i commenti contro la Lucarelli, da chi scrive che è la "feccia della sottocultura" a chi suggerisce una "museruola d'oro".

