Vaccino e reazioni, la bomba del magistrato no-pass: "Cosa sostiene mia moglie medico"

09 novembre 2021 a

a

a

"Non sono un no vax, sono per la libertà vaccinale, tant'è vero che nella mia storia personale e nella storia della mia famiglia i vaccini prescritti noi li abbiamo fatti": così il magistrato no green pass Angelo Giorgianni, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha voluto togliere ogni dubbio sulle sue convinzioni in materia di immunizzazione. Il giudice ha spiegato che i dubbi in merito al farmaco anti-Covid sono condivisi da sua moglie: "Lei è un medico e ha delle perplessità rispetto ai tempi. Inoltre sostiene che andava completata la sperimentazione".

"Vado a Palazzo Chigi col pugnale da cinghiale e lo squarto". Orrore no-vax in diretta radio: ecco chi è quest'uomo

"Ma sua moglie ha notato che in tutti i Paesi dove non si vaccinano sta succedendo un macello?", l'ha interrotto allora la conduttrice del talk. A quel punto Giorgianni ha risposto: "Si, sono d'accordo con lei, il problema è diverso: siamo in condizione di attendere la fine della sperimentazione? Questo è il quesito". A replicare questa volta è stato l'altro ospite della Merlino, Alessandro Cecchi Paone: "No, la gente muore se aspettiamo".

Giorgianni, che è stato pure sospeso dall'esercizio della professione per le sue posizioni sul green pass, era intervenuto in piazza del Popolo a Roma lo scorso 9 ottobre. A tal proposito ha detto: "Credo nelle Istituzioni e laddove ci sono degli illeciti li denuncio, il mio intervento va contestualizzato perché mi sono state messe in bocca cose che non ho detto. In questo contesto ho presentato delle denunce internazionali alla Corte dell'Aia".

Video su questo argomento "Io, candidato sindaco indipendente": Palermo, l'ultima folle sfida della no-vax Francesca Donato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.