Fedez si candida, registrato il dominio per le elezioni: "Discesa in politica o trovata pubblicitaria?"

Federico Lucia, in arte Fedez, sta preparando la discesa in politica o si tratta solo di una trovata pubblicitaria? Solo il tempo saprà offrire la risposta corretta a tale interrogativo, fatto sta che il marito di Chiara Ferragni ha registrato sul web un dominio che lascia poco spazio all’immaginazione. Si chiama infatti “fedezelezioni2023.it" e lascia presagire un’intenzione piuttosto chiara di rimboccarsi le maniche e affrontare la politica di petto.

L’indiscrezione arriva dal Corriere della Sera, secondo cui la registrazione sarebbe avvenuta nella mattinata di mercoledì 10 novembre. Ovviamente il sito al momento risulta inattivo, ma intanto il dominio è stato acquistato: è un primo passo, poi Fedez eventualmente deciderà che cosa farne. Inoltre sempre il Corsera ha scoperto che la società che ha comprato tale dominio è proprio quella che fa capo al rapper (la ZDF, ndr), quindi non c’è spazio per fraintendimenti: è davvero lui che ha voluto bloccare “fedezelezioni2023.it", poi si vedrà cosa vorrà effettivamente farci.

Di certo questa mossa non è del tutto sorprendente: negli ultimi mesi Fedez si è inserito sempre di più nel dibattito politico, soprattutto in difesa del ddl Zan e in contrapposizione alla Lega e a Matteo Salvini. Chissà come si posizionerebbe in campo il Fedez politico, dato che in passato non aveva nascosto simpatie grilline.

