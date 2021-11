Don Patrizio Coppola, "appesi per il pi**o": il prete che sconvolge Papa Francesco sui preti pedofili

10 novembre 2021 a

Don Patrizio Coppola punirebbe senza mezzi termini i pedofili. E lo dice chiaro e tondo a La Zanzara, il programma radiofonico su Radio 24. Qui l'ecclesiastico di fronte allo scandalo francese sbotta: "I preti pedofili? Avete visto quello che sta succedendo in Francia? È vergognoso, io i preti pedofili li metterei al ‘chiappo’, alla forca, non dalla testa ma dalla testa del loro p***o perché devono sentire il dolore che fanno ai bambini. Li metterei inforcati dalla testa del loro p***lo per sapere il danno che stanno creando. Questa è la fine che devono fare". Il riferimento è alle accuse sugli "oltre 300mila vittime di preti pedofili" che hanno travolto la Chiesa in Francia.

Per Coppola gli artefici di questi abusi vanno castrati, perché "non si meritano nulla". Ma il don non dimentica neppure una frecciatina alla Santa Sede: "Questa Chiesa permette a questi di celebrare l’eucaristia mentre diciamo no alle persone separate. Per voi è giusto?".

Ma secondo Coppola, sacerdote campano di Solofra, in provincia di Avellino, la Chiesa dovrebbe aprirsi anche sul se***. "Le tentazioni spiega - sono tante, ma io rispetto la promessa di castità. La rispetto con molta fatica". Un parroco controcorrente, Coppola, noto per aver addirittura fondato la prima università per videogiochi.

