Chiara Ferragni, vuoi incontrarla faccia a faccia? I 60 "eletti", ecco come fare

Chiara Ferragni, dopo le meravigliose vacanze trascorse in Puglia questa estate con tutta la sua famiglia, è pronta a sbarcare a Bari. Questa volta non per concedersi qualche giorno di relax. La influencer italiana più seguita al mondo, infatti, sarà il 17 novembre nel capoluogo per festeggiare, come riporta la Repubblica, il lancio della nuova linea make-up di Douglas nel punto vedita di via Sparano. A incontrarla ci saranno sessanta "fortunatissimi" fan.

"In occasione del lancio della linea make-up, lo store di via Sparano ospiterà Chiara Ferragni che incontrerà i vincitori del concorso promosso da Douglas", annunciano dall'azienda. I partecipanti infatti per assistere all'evento devono avere una sorta di "Gratta e vinci" che viene consegnato a chi spende più di 50 euro in uno dei nove punti vendita Douglas aderenti in Puglia: a Bari sono quelli di via Sparano 140, viale Papa Giovanni XXIII 205, corso Cavour 147 e al centro commerciale Mongolfiera di Santa Caterina. Fuori invece a Casamassima (Auchan in via Noicattaro), Triggiano (centro commerciale Bariblu), Molfetta (Puglia outlet village), Trani (corso Vittorio Emanuele 135) e Taranto (via Di Palma 118).

Quindi, dopo aver comprato i prodotti e aver ricevuto il "grattino", in caso di successo ci si può registrare sul sito e ricevere così tramite la mail un voucher che permette di accedere all'evento e che va presentato allo store.

