Serenella Draghi, ora è mistero: "L'ultima volta che l'ho vista...", la nuova confessione del barista

"Quella frase è stata ingigantita nel suo significato e valore": il barista di Mario Draghi, finito al centro della intricata trama per la scelta del prossimo presidente della Repubblica, adesso ritratta. Qualche giorno fa, ospite di Un Giorno da pecora su Rai Radio 1, aveva confessato che la moglie del premier, Serenella, gli aveva detto: "Mario andrà al Quirinale". Le sue parole sono rimbalzate ovunque in poco tempo, cosa che probabilmente lui non immaginava.

"La signora Serenella l’avrò vista l’ultima volta un paio di settimane fa e quel riferimento al futuro del marito alla presidenza della Repubblica voleva essere una battuta", dice adesso il barista. Fondata o no, la sua rivelazione ha conquistato le prime pagine di molti giornali, insieme alla battuta di Draghi sullo spritz con l’Aperol. A tal proposito, il barista ha aggiunto: "Non mi date un ruolo che non ho, certe cose si decidono in Parlamento".

Parlando di Draghi, poi, ha spiegato che da quando è diventato premier le sue visite al bar sono diminuite: "Prima veniva più spesso, oggi molto meno anche a causa della scorta a cui è sottoposto, credo per la presenza dei no vax nei paraggi". Al barista, comunque, non è andata male dal punto di vista degli affari: "Ci sono molti più carabinieri in giro, ne ho contati una quarantina, e prima o poi un caffè lo prendono".

