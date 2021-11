Enzo Iacchetti, l'asta finisce in disgrazia: che fine fa fare al tartufo, quanti soldi "brucia"

15 novembre 2021 a

Una gaffe costosissima quella di Enzo Iacchetti. Lo storico conduttore di Striscia la Notizia è stato presentatore di un'asta di tartufi, quando a un certo punto ha fatto cadere a terra il prelibato prodotto appena battuto per 5.100 euro. È successo al castello di Grinzane Cavour, dove in collegamento mondiale sono stati raccolti oltre 457 mila euro. Tutti poi devoluti alla fondazione Ospedale Alba-Bra onlus per finanziare il reparto pediatrico.

Il tartufo bianco d'Alba, quello di punta dal peso di 830 grammi, è stato aggiudicato da un imprenditore di Hong Kong per 103 mila euro. Gli altri tre, di rispettivamente 230, 250 e 400 grammi, sono andati a un imprenditore danese e a due imprenditori italiani. Proprio durante l'asta, Iacchetti ha inavvertitamente fatto scivolare dal vassoio la prelibatezza gettando nel panico tutta la sala.

"Non si è rotto, non si preoccupi. Il signore è talmente un uomo di classe, che il tartufo sarà più buono degli altri", ha detto il conduttore del tg satirico di Canale 5 più imbarazzato che mai: "Vuole anche i rimasugli? Se vuole raccogliamo anche la polvere". Una frase che ha fatto calare il gelo con Caterina Balivo più agitata che mai. In ogni caso l'asta è andata a buon fine: ad aggiudicarsi il tartufo caduto Kim Pedersen, imprenditore di origini coreane che ha un ristorante a Copenaghen.

