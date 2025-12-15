Libero logo
Affari Tuoi, "sempre il lato B": il dettaglio a luci rosse della puntata

di
lunedì 15 dicembre 2025
1' di lettura

Oggi, lunedì 15 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Umbria. Si chiama Ivan, viene dalla provincia di Orvieto e lavora nell'azienda di famiglia dove producono olio.

La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Trentino-Alto-Adige. Lei si chiama Giulia, nella vita fa la segretaria, ha 25 anni e viene da Trento. Lei è anche mamma di Vittorio, che ha solo 9 mesi. La concorrente ha deciso di partecipare insieme a sua mamma. Lei si chiama Irene, lavora in banca ed è feliccisma di essere in trasmissione. Insieme hanno giocato col pacco numero 14.

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Ma vanno a giocare ai pacchi o vanno li per fare le soubrette?", "il cameramen fa sempre queste inquadrature sui lati B….", "Già mi immagino i commenti di quelle che si augureranno che torni a casa senza un centesimo (solo perché giovane e bella)", "Herbert sempre più convinto nel suo ruolo di Annalisa".

tag
affari tuoi
stefano de martino

