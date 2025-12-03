Caterina Balivo gelata da Nonna Silvi: "Finito qua il discorso"

Fuoriprogramma e gelo a La volta buona, il programma del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. In collegamento c'è Nonna Silvi per uno speciale gastronomico tutto dedicato alle prelibatezze da preparare per le feste di Natale. Altro che diete, uno dei temi della puntata: l'anziana ospite è famosa per le sue lasagne. Tuttavia qualcosa va storto e forse è questo il bello, o il brutto, della diretta. "Non credevo neppure che mi aveste chiamato per le lasagne... Tutti mi chiamano per un'altra cosa che tutti mi chiedono, ma voi mi avete detto di non dire... E quindi non la dico... E' finito qua il discorso...", si lamenta a bruciapelo Nonna Silvi dopo aver protestato per il ritardo nel collegamento e l'attesa a cui è stata sottoposta.

La Balivo, con grande saggezza, non nasconde un certo stupore per l'entrata in scena assai brusca della sua ospite ma passa oltre chiedendo come nulla fosse accaduto: "Ora Nonna Silvi ce lo deve dire perché se no sembra che la censuri, almeno che non sia un marchio... E' una cosa illegale?". "Mica è rubare eh? Lo sa quanti ce ne sono che illegalmente vorrebbero prendere quello che ho preso io?", è la risposta ancora più surreale della signora.

