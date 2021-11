Gf Vip, vergogna-Selvaggia Lucarelli di Alfonso Signorini: "Ci mancava solo il moralismo di un omosessuale"

16 novembre 2021 a

a

a

Alfonso Signorini, in diretta ieri sera 15 novembre, al Grande Fratello vip su Canale 5, si lascia scappare una frase sull'aborto, scatenando l'ira di Selvaggia Lucarelli. "Siamo contrari all'aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa", ha detto il conduttore. E la giornalista, sul suo profilo Twitter, sbotta: "Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma noi abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il Paese né il corpo delle donne".

"Imbarazzante, il gesto vergognoso per cui la ho querelata". Terremoto in Rai, Morgan vuole rovinare Selvaggia Lucarelli

La Lucarelli è una furia: "E già che ci siamo: anziché a Giucas Casella, nel silenzio generale delle donne in studio, queste frasi valle a dire a chi è costretto all’aborto terapeutico, alle vittime di stupri etnici, alle donne che scelgono in piena libertà e a chiunque abbia una storia un po’ più complessa da raccontarti che 'Bettarini ha bestemmiato al grande fratello, espulso!'. Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo".

"Chi è davvero Selvaggia" e cosa accadrà dopo la rissa con Morgan: la bomba di Ivan Zazzaroni

A scatenare la furia di Signorini è stata una frase di Giucas Casella che da diverse puntate del reality viene preso in giro per l'accoppiamento della sua cagnolina con un cane di grossa taglia. Ieri il conduttore ha scherzato su una eventuale cucciolata. E Casella ha quindi detto che se la sua cagnolina è incinta può valutare la possibilità di farla abortire. Quindi Signorini si è infuriato: "Siamo contrari all'aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.