Charlene ha già lasciato Monaco, "è in una località segreta": fuga dopo 10 giorni, voci rovinose (su Alberto)

Un nuovo, clamoroso, terremoto a tempo record a Montecarlo: Charlene di Monaco ha già lasciato il principato. La conferma, clamorosa, è arrivata direttamente da Alberto di Monaco, in un'intervista a Monaco Matin alla vigilia della festa nazionale del 19 novembre, festa alla quale, era già trapelato, Charlene non avrebbe preso parte.

Alberto, il marito che con la Wittstock sarebbe in rotta da molto tempo (c'è anche chi sostiene che la loro storia sia finita da molto tempo), ha spiegato: "Charlène sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e tranquillità". E ancora: "Per questo resterà un po’ di tempo lontano dalla Rocca. È molto stanca, non solo fisicamente ma anche psicologicamente".

Insomma, via da Monaco. Per garantirle la privacy, Alberto ha spiegato che il luogo in cui si è trasferita Charlene resterà segreto. Ma, ha aggiunto, "benché lontana dal Principato, sarà facile per me e i bambini andare a trovarla e passare del tempo con lei".

Parole che, ovviamente, hanno sconvolto il principato. Parole che secondo molti altro non fanno che confermare l'irreversibile crisi di coppia: potrebbe infatti trattarsi di un passaggio che precede la conferma della fine della loro relazione. La versione ufficiale, comunque, sostiene che l'allontanamento sia dovuto a ragioni mediche: "La Principessa è molto provata dalle pesanti terapie cui ha dovuto sottoporsi in questi mesi, ragion per cui non potrà sfortunatamente essere presente alle celebrazioni della Festa Nazionale al fianco della sua famiglia", aveva spiegato sempre Alberto pochi giorni prima dell'intervista di poche ore fa.

Charlene era tornata a Monaco lo scorso 8 novembre, con un volo privato da Durban, dal Sudafrica, dove aveva trascorso otto lunghissimi e complicatissimi mesi. Insomma, la permanenza della principessa a Monaco è durata meno di dieci giorni: piuttosto clamoroso...

