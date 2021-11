L'aria che tira, Purgatori massacra Paolo Brosio sul vaccino: "Zitto. Secondo te è un caso?"

18 novembre 2021 a

a

a

"Il vaccino ha dimostrato dati alla mano che noi abbiamo ridotto il numero di persone che finiscono in ospedale e in terapia intensiva": Andrea Purgatori, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato la situazione contagi in Italia, al momento meno preoccupante di quella negli altri Paesi. "Il merito è del vaccino, non delle cure né della provvidenza né delle tante sciocchezze che si sentono in difesa del nulla - ha continuato il giornalista -. Perché comunque i vaccini li abbiamo fatti tutti anche per il resto delle altre malattie. Comportano una parte di rischio? Certo. Comportano il fatto che ci si può ricontagiare? Sì, ma i numeri parlano chiaro".

"Non le ho messo in bocca niente, io...". Alessandra Moretti sconvolta, Myrta Merlino ferma tutto | Video

Nel frattempo, però, Paolo Brosio - in collegamento - ha iniziato a dissentire, scatenando la rabbia di Purgatori: "Non mi devi interrompere". Ma Brosio ha insistito: "Non è corretto scientificamente paragonare questo vaccino con i vaccini che abbiamo fatto da piccoli. Qui stiamo facendo una dose ogni sei mesi, il virus è mutante, è un problema grosso questo". "Anche per l'influenza facciamo un vaccino ogni anno, che cambia?", ha controbattuto il giornalista. Ma lo scrittore 65enne ha continuato per la sua strada: "Per la difterite ne hai fatto uno".

A quel punto Purgatori ha provato a farlo ragionare: "Ma tu sei d'accordo sul fatto che noi viviamo una condizione migliore rispetto ad altri Paesi perché abbiamo una percentuale maggiore di vaccinati? Si o no? Oppure è un caso?". "In Inghilterra hanno cominciato a vaccinare prima di noi e stanno peggio di noi", ha fatto notare Brosio. Ma il giornalista lo ha subito corretto: "In Inghilterra hanno fatto solo una dose all'inizio, poi hanno tolto il distanziamento, le mascherine. Se Johnson non avesse attuato quel tipo di politica lo avrebbero buttato nel Tamigi".

"Adesso non serviamo più". Lo sfogo dell'infermiera, Myrta Merlino in lacrime: "Ecco perché mi vergogno" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.