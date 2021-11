Belen Rodriguez, "le hanno dato 4 mesi di vita": il drammatico sfogo sui social

18 novembre 2021 a

Sempre nell'occhio del ciclone, al centro del gossip e delle tante voci che la vedono, volente o nolente, protagonista. E' Belen Rodriguez, neo mamma da poco tempo, che ha qualche problema di cuore con il suo compagno Antonino Spinalbese. C'è crisi tra lei e l’ex Hair-style originario di Napoli. Tra i due non tira aria di serenità e, in molti, credono che ormai sia solo questione di tempo prima che la loro storia arrivi al tanto triste epilogo che pare abbia imboccato negli ultimi giorni. Ma non è solo la crisi con Antonino che ha scosso la sua sfera privata.

Recentemente a C’è Posta Per Te, ospite di Maria De Filippi, la Rodriguez ha raccontato una parte della sua vita mai emersa prima. “Ti dico una cosa che non ho mai detto in pubblico, in televisione, almeno. Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto grave. Le hanno dato 4 mesi di vita”. Una confessione molto dura e forte che lascia sgomenti tutti i fan di Belen ed i presenti in studio, compresa la conduttrice di Mediaset.

“Mi è crollato il mondo addosso ma invece di mettermi a piangere, sono venuta in Italia e grazie ai primi soldi guadagnati ho pagato la chemioterapia per mia nonna”. La showgirl ha raccontato di come, grazie ai tanti sacrifici che ha fatto, è riuscita a far vivere la nonna più a lungo della diagnosi dei medici. Le chemioterapie le hanno permesso di poterle stare accanto per diverso tempo, fino a qualche anno fa. Un dolore inaspettato che ha colpito la showgirl ai tempi di quando era una teenager. Un ricordo tenuto nascosto per anni, ma svelato dopo tanto tempo davanti alle telecamere.

