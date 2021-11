PiazzaPulita, la no-pass insulta e Selvaggia Lucarelli la massacra: "Ridicola", "Tu non esisti"

19 novembre 2021 a

a

a

"Secondo me il green pass non serve a proteggere dal contagio, perché io ho dei vaccinati che girano e non fanno tamponi da tre mesi e quindi possono contagiare": l'attivista contraria al certificato verde Maddalena Loy, ospite di Piazzapulita su La7, ha detto la sua in merito alle attuali regole in vigore in Italia. Parlando del pass, in particolare, ha detto che si tratterebbe di "una misura estorsiva e coercitiva che poi genera queste reazioni con la gente che protesta".

"Ha visto la Gruber? Io non faccio pagliacciate". Insulta Renzi, sfregia Lilli e si copre di ridicolo: Conte, che figuraccia

Incalzata dall'altra ospite della trasmissione, Selvaggia Lucarelli, l'attivista ha continuato: "Il vaccino fa il suo lavoro, protegge dalla malattia. Quello che si sta dicendo è che non azzera il contagio e quindi se io sono a contatto con una persona vaccinata con green pass, non sono sicura che questa persona sia sana". "Ma il fatto che il vaccino renda più difficoltoso il contagio non le sembra sufficiente? - l'ha interrotta la giornalista -. Questo è il vantaggio di cui dobbiamo tener conto".

"Ci sono Paesi che hanno raggiunto situazioni di grande serenità senza ricorrere all'obbligo. Qui c'è un obbligo surrettizio, il green pass", ha insistito la Loy. Ma la giornalista l'ha corretta: "Qui non c'è l'obbligo, col tampone può entrare al ristorante e dove vuole". "È ridicola questa conversazione", ha controbattuto l'attivista. Con la Lucarelli che ha replicato: "È ridicola perché non sa cosa dire, lei deve ringraziare i cittadini che si vaccinano se oggi è qui e non è chiusa in casa". Il botta e risposta, però, non è finito qui. "Sta facendo una conversazione che non esiste", ha detto alla fine l'attivista. "Ha ragione, lei non esiste, è su un altro pianeta", ha chiosato la giornalista.

"Quindi gli uomini non ne possono parlare?". Aborto, Corrado Formigli zittisce la "talebana" Selvaggia Lucarelli | VIdeo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.