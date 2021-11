Charlene, cosa è successo negli ultimi 10 giorni a Monaco: "Dipendenza", voci drammatiche

20 novembre 2021 a

Tam tam sulle reali condizioni di salute della principessa Charlene di Monaco. I giornali francesi stanno ricostruendo gli ultimi dieci giorni a Palazzo Grimaldi della sovrana. La quale già dopo le prime ore dal rientro dal Sudafrica ha cominciato a mostrare i segni di un evidente "esaurimento fisico e mentale". Tanto che il principe Alberto aveva annunciato a Matin Monaco che la consorte aveva lasciato il Principato diretta in un posto segreto fuori da Montecarlo "ma sufficientemente vicino per permettere a me e ai bambini di andare a trovarla" dove si sarebbe riposata fino alla completa guarigione. Un processo questo da subito definito "molto lungo".

Secondo una fonte del giornale francese si tratta di una clinica di riabilitazione in Svizzera. Una struttura specializzata nella cura delle dipendenze. Pare infatti che Charlene sia dipendente dai sonniferi e che si debba disintossicare da questo abuso. "Un luogo calmo e tranquillo, lontano dalle negatività del Palazzo", ha detto una fonte al Matin Monaco: "Charlene ha retto una settimana, a Monaco, ma ogni volta che mette piede alla Rocca subisce pressioni. Si è ripresa, in questi mesi in Sudafrica, ma le sue condizioni restano preoccupanti ed è ancora troppo fragile per affrontare gli obblighi imposti dal suo ruolo".

Insomma, secondo quanto ha detto Alberto II ad alcuni media francesi e secondo i comunicati ufficiali di Palazzo Grimaldi la scelta di una convalescenza per la principessa in un luogo tranquillo è stata presa di comune accordo (peraltro le ultime immagini della principessa apparsa magrissima andavano proprio in questa direzione). Ma secondo il giornale Voici la verità è che è stata Charlene a decidere di andarsene perché "determinata a salvarsi" e anche per evitare i veleni di palazzo.

