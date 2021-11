Selvaggia Lucarelli, chi è la no vax che l'ha colpita con una pigna in testa al Circo Massimo

22 novembre 2021 a

C'era anche la ex hostess Alitalia no vax ed ex naufraga dell'Isola dei famosi Daniela Martani tra gli aggressori di Selvaggia Lucarelli che è stata insultata e aggredita durante la manifestazione no green pass a Roma dove erano scese in piazza circa 4mila persone. "Mi hanno dato una testata, ma non è stato l'unico episodio di violenza: mi hanno spinta, tirato manate sul telefono, apostrofato con frasi sessiste. Daniela Martani mi ha tirato una botta con una pigna", racconta la Lucarelli al Corriere della Sera.

L'episodio di violenza è stato denunciato dalla stessa giornalista in un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "Ieri (sabato 20 novembre, ndr) sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere 'perché è qui oggi?' sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò)". E ancora: "Aggiungo che tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell'ordine nell'area del Circo Massimo. (Erano solo fuori, ben distanti dai manifestanti). Ah, e forse non è chiaro. La testata era a me", ha concluso.

E ha pubblicato una clip in cui si vede una persona rivolta verso le telecamere che la colpisce con una testata. L'uomo è senza mascherina e le inveisce contro. Si sentono le urla, gli insulti, poi si vede la testata mentre altre persone cercano di fermarlo. Nel video integrale, pubblicato poi sul sito del quotidiano Domani, anche altre minacce, manate sul cellulare, gesti osceni, e persone che la irridono per la mascherina. Martani compresa.

E proprio con la Martani, c'è un precedente. A marzo, la Lucarelli aveva fortemente criticato la scelta di Mediaset di farla entrate nel cast dell'Isola dei famosi: "Mentre il resto del Paese, il governo, i programmi di informazione, i medici sono tutti impegnati nello sforzo di convincere i cittadini diffidenti a vaccinarsi, Mediaset regala un palcoscenico ad una delle più sguaiate e accanite 'minimizzatrici' dell’epidemia e no-vax", aveva sbottato la giornalista. "E non importa che l'Isola non tocchi il tema, perché l'Isola accresce i suoi follower e la sua popolarità che, tornata a casa riprenderà a sfruttare per dire gli anziani che i medici li fanno morire apposta, che i vegani sono immuni o che non mette la mascherina violando il coprifuoco".

