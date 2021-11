Paolo Del Debbio, tutta la verità sulla "rivoluzione": come e perché ha perso 27 kg, il segreto svelato

22 novembre 2021 a

No, non è certo una novità la rivoluzione di Paolo Del Debbio. Si parla del look del conduttore di Dritto e Rovescio, che ormai da un anno e mezzo è visibilmente dimagrito. Tanto, anzi tantissimo: aveva sorpreso tutti infatti alla prima puntata della penultima edizione del programma che conduce su Rete 4.

E inizialmente quella sorpresa aveva anche suscitato delle preoccupazioni: c'era infatti chi temeva che Del Debbio fosse malato. Tutt'altro, era tutta salute: il nuovo look è infatti il risultato di una dieta ferrea e di un radicale cambio nelle sue abitudini di vita. In più, ci si metta la barbetta, che ormai conosciamo da tempo, ma che si presentò proprio insieme alla versione "smagrita" di Del Debbio.

Ora, ilmessaggero.it dà conto del fatto che il conduttore ha perso la bellezza di 27 chilogrammi grazie alla dieta. Si apprende anche che Del Debbio si è affidato a uno specialista e che alla dieta abbina anche molto movimento, fondamentale per rifinire e mantenere la linea. "Si muove molto e mangia molto meno", spiega il quotidiano capitolino. E ancora, si scopre che ha tolto dalla sua dieta tutto ciò che fa ingrassre, optando in prevalenza per verdure, carne e pesce. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: quasi 30 kg in meno, mica bruscolini...

