Massimo Giletti massacra ZeroCalcare: "Ma non è una persona intelligente? Basta con questa roba..."

Massimo Giletti contro Zerocalcare. Colpa della serie tv del fumettista in cui Biella viene descritta come una "città morta". Una definizione che ha mandato su tutte le furie il conduttore di Non è l'Arena, nato a Torino ma la cui famiglia è proprietaria di un'azienda tessile biellese. "Non mi piace generalizzare, ragionare per stereotipi, e quello di Biella città in cui non c’è nulla da fare mi pare rientri proprio in questa categoria", ha tuonato il giornalista in un'intervista a La Stampa. Non per questo però Giletti se la pende con Zerocalcare: "Lo conosco come una persona intelligente e quindi ipotizzo che l’usare una città come Biella per la sua serie sia stato soltanto funzionale al racconto. Per quel che riguarda poi l’idea che possa essersi fatta chi l’ha vista non mi straccio le vesti e non mi scandalizzo, so che dobbiamo essere più bravi nel colorare la nostra realtà, ma passi in quella direzione se ne stanno già facendo".

Dello stesso parere il sindaco leghista, Claudio Corradino, che alle critiche del fumettista ha risposto con un invito: "Venga a trovarci", ha detto nella speranza che Zerocalcare accetti "per vedere una realtà diversa da quella che si aspetta". La proposta del primo cittadino la si può considerare ufficiale: "Lo ospiteremo volentieri e verrà accolto da un territorio che ha tante cose da offrire e da un sindaco che sorride. Me lo diceva anche Cerruti che sono uno dei pochi nel mio ruolo che sorride così tanto".

Zerocalcare ha infatti deciso di ambientare lì il funerale di Alice, amica del protagonista della serie "Strappare lungo i bordi". Il motivo? "Ho usato Biella per evitare dei riferimenti troppo precisi a una storia molto dolorosa". E ancora: "La scelta è ricaduta su Biella in maniera quasi casuale. Nel senso che avevo sentito dei biellesi che ne parlavano come la città in cui ‘si muore dentro’, ma erano chiacchiere da bar".

