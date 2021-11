Mascherine all'aperto, anche Matteo Bassetti sbrocca: "Misura inutile", i pericolosi effetti collaterali

24 novembre 2021 a

Sì al Super Green pass. Matteo Bassetti, in collegamento con Tiziana Panella per Tagadà su La7, si dice favorevole alla nuova stretta sul tavolo del governo: "È l'unico strumento che ci permetterà di non andare in zona gialla". Stando alle indiscrezioni da lunedì 6 dicembre sarà in vigore il nuovo certificato verde, che prevede nuove strette per i No vax, Chi non si vaccina non potrà accedere al ristorante, al cinema, allo stadio e così via. "È giusto", ribadisce l'infettivologo del San Martino di Genova nella puntata di mercoledì 24 novembre mentre si dice più scettico sull'uso della mascherina all'aperto. "È una misura inutile, anacronistica e che la gente non comprenderebbe, quindi attenzione a prendere queste decisioni".

Dalla cabina di regia chiamata a Palazzo Chigi per delineare il nuovo decreto, c'è anche l'ipotesi di reintrodurre l'uso del dispositivo individuale anche in zona bianca. La richiesta è stata avanzata dai governatori preoccupati per gli assembramenti, ma vede titubante - oltre a Bassetti - anche Mario Draghi. Il premier ha definito l'obbligo come "estremo". Solo qualche settimana fa l'infettivologo sperava nel superamento sull'uso della mascherina anche al chiuso, purché si arrivasse al 90 per cento totale dei vaccinati.

Eppure proprio oggi uno studio dell'Università di Cambridge, pubblicato su Physics of Fluid, ha scoperto che una persona con il Covid può infettarne un'altra a una distanza di due metri, anche quando è all'aperto. Dunque il distanziamento non basta. Quando una persona tossisce e non indossa una maschera, infatti, la maggior parte delle goccioline più grandi cadrà sulle superfici vicine. Quelle più piccole, invece, rimangono sospese nell'aria e possono diffondersi rapidamente ben oltre i due metri. Da qui la possibilità di nuove restrizioni in vista dell'inverno.

