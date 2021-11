PiazzaPulita, Fabio Dragoni e la farneticante teoria del complotto sul green pass: "Non paghi la multa? Niente cinema"

26 novembre 2021 a

Nuove frontiere del complottismo-Covid a PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7. La puntata è quella di giovedì 25 novembre, dove tra gli ospiti ecco Annalisa Cuzzocrea de La Stampa e Fabio Dragoni de La Verità. Ed è quest'ultimo che soffia sul fuoco del più bislacco complottismo.

Dopo aver espresso tutti i suoi dubbi sul vaccino, la Cuzzocrea lo bolla come "cattivo maestro", poiché "dice alle persone di non vaccinarsi". Ed ecco che Dragoni parte in quarta: "Sono cose che lasciano il tempo che trovano, la linea editoriale del nostro giornale è chiara e i lettori la premiano". "Veramente un ragionamento coerente...", replica la Cuzzocrea.

Dunque, ecco la turlupinante teoria del complotto. "Vorrei parlare, non essere interrotto - riprende Dragoni -. La domanda è: che interesse ha il governo a fare tutto questo? Io lo dico da sempre: l'obiettivo non è il vaccino, ma il Green pass. Molto chiaramente, è quello l'obiettivo: il vaccino è un'occasione straordinaria per mettere il Green pass. Domani, quando non ci sarà più il problema del virus, perché prima o poi nonostante le dosi di terrore sparirà, non c'è una emergenza sanitaria... quindi che interesse c'è? Il Green pass è un elemento di controllo straordinario: domani non avrai pagato la multa? Non potrai andare al cinema", conclude con una sparata da dieci e lode.

