Vittorio Sgarbi umilia (ancora) Fedez: "Anche le capre più ignoranti", un fotomontaggio brutale

Altro botta e risposta tra Vittorio Sgarbi e Fedez. Questa volta a dare il la ci pensa il rapper, che pur di promuovere il suo ultimo disco, condivide un fotomontaggio del critico d'arte. "Disumano (questo il nome dell'album) è fuori ovunque", scrive Fedez sui social condividendo tra le altre, una foto che ritrae Sgarbi in Parlamento con la mascherina alzata sulla fronte mentre tiene in mano il nuovo cd.

Chi la fa l'aspetti, però. E nel giro di pochissimo arriva la replica del deputato: "Dal 2 dicembre il mio nuovo libro dal titolo 'Raffaello', edito da Nave di Teseo. Un libro che fa avvicinare all’arte anche le capre più ignoranti…". Il tutto accompagnato da uno scatto di Fedez con in mano - anch'esso frutto del fotomontaggio - il suo libro. Insomma, tra i due non scorre buon sangue. A Sgarbi sembra infatti non andare giù la moda lanciata dal rapper: "Sulle unghie lo smalto, nel cervello la ruggine", ha già tuonato in riferimento alle mani del marito di Chiara Ferragni perfettamente smaltate.

Anche in quel caso la lite non ha tardato ad arrivare. "Ma esattamente - è stata la controreplica del cantante - che problemi ha il signor Sgarbi? Per il senatore le priorità del paese (supponiamo si riferisca al nostro Paese, non al paese di Sutri di cui Sgarbi è sindaco, ndr) sono lo smalto sulle unghie? Il tenore dei commenti poi è agghiacciante". Finita qua? Neanche per sogno, perché Fedez ci è andato ben più pesante: "Mi vergogno che a rappresentare un Paese nella sua diversità, le persone nella loro unicità, ci sia un co**ne come Sgarbi".

